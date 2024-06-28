Россиянки возмутили депутата Милонова накачанными губами и отсутствием белья. За что он называет их «голопузым жлобьем»?

Депутат Виталий Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин

В конце июня депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов призвал установить нормы, которые могли бы регламентировать размеры увеличенных губ у россиянок. По его мнению, в стране должны существовать четкие медицинские стандарты оказания помощи, в том числе эстетической, чтобы не допустить чрезмерных изменений в чертах лица женщин. Однако это не первая инициатива политика, продиктованная его недовольством в отношении внешнего вида или стиля соотечественников. «Лента.ру» вспоминает запреты, которые предлагал внедрить Милонов, руководствуясь личными предпочтениями.

Как Милонов хочет контролировать увеличение губ?

«Все эти противоестественные порнозвезды непонятно с чем на лице — это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы», — посетовал депутат Госдумы.

Фото: Craig Barritt / Getty Images for Urban Decay

Милонов заявил, что слишком крупные от филлеров губы разрушают красоту россиянок, заставляя их выглядеть «ужасно» и «кринжово». Он добавил, что в таком виде женщины — «абсолютные уродки», и выразил беспокойство об их будущем, «когда они поумнеют».

Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги Виталий Милонов депутат

Член фракции «Единая Россия» считает, что любые манипуляции с внешностью россиянок должны проводить врачи, «а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования».

Почему Милонов сравнил неряшливость с хулиганством?

За несколько дней до этого политик раскритиковал соотечественников за неряшливость и захотел наказывать их за пренебрежение правилами личной гигиены. По его словам, перелет на самолете или поездка на поезде в компании таких людей «превращается в настоящее испытание», а их соседство с детьми является источником опасности и стресса для родителей.

Милонов выразил сожаление в связи с тем, что сегодня не существует эффективных механизмов законного воздействия на таких граждан.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Прошу вас оценить возможность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за очевидное несоблюдение личной гигиены и приравнивания этого, к примеру, к мелкому хулиганству», — говорится в тексте обращения.

За что Милонов назвал россиянок «голопузым жлобьем»?

Нелестно Виталий Милонов отозвался и о женщинах, которые появляются в общественных местах без нижнего белья. В конце мая он заявил, что собирается разработать для них правила нахождения на улице и соответствующий дресс-код.

«Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам, — возмутился он. — Это жлобство, родившееся в каких-то гомункуловых подвалах. Я не знаю, откуда эти люди взялись. Это не селяне, это не городские. То есть это какие-то мутанты. Видимо, они откуда-то извне у нас появились. Еще вдобавок это жлобье сидит на кортанах и жрет семечки».

В конце концов, мы же в России живем, а не в Америке Виталий Милонов депутат

Так, по мнению депутата, пребывание женщин без нижнего белья на публике может не совпадать с нравственными и эстетическими предпочтениями общества. По этой причине он посоветовал одеваться прилично.

Как Милонов призывал наказывать за вульгарные наряды?

Политик давно испытывает неприязнь к откровенным нарядам на городских улицах. В июле 2021 года он уже призывал выбрать меры пресечения для жителей Санкт-Петербурга и туристов, которые появляются в «неподобающем виде» в общественных местах.

В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге Виталий Милонов депутат

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При этом Милонов не смог составить список вещей, которые он считает неприемлемыми. Вместо этого он заявил, что совесть сантиметрами не измеришь, а в западных странах, например, без брюк в ресторан не пускают.

Депутат утверждает, что нарушителей порядка следует привлекать к административной ответственности: таким образом можно донести до общества, что ходить с голым торсом в публичном месте — не норма. Однако он посоветовал не выписывать им штраф, а ограничиться предупреждением.

Чем Милонова огорчили манекены в магазинах одежды?

А в 2018 году Милонова не устроили даже манекены в магазинах одежды. Он обратился к Денису Мантурову, занимавшему тогда должность министра промышленности и торговли, с жалобой на навязывание публике неестественных пропорций тела и предложил устанавливать манекены со среднестатистической фигурой.

Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые для подавляющего большинства покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным канонам красоты Виталий Милонов депутат

Депутат заключил, что обычные параметры соответствуют размерам 46-48, а «идеальные» манекены заставляют покупателей испытывать тревогу и покупать вещи, которые им не подходят.