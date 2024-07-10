В Литве рассказали о договоренности интегрировать Украину в НАТО

Президент Литвы Науседа: в НАТО приняли решение интегрировать Украину в альянс

Страны-участницы НАТО приняли решение интегрировать Украину в альянс. О достигнутой на саммите в Вашингтоне договоренности рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

«В тексте будет отражен принцип необратимости, что интеграция Украины в НАТО — это необратимый процесс. Это своего рода мост от нынешней ситуации к будущему членству», — заявил глава литовского государства.

Он назвал такое решение компромиссом и добавил, что Киев согласен с предложенным сценарием.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем противовоздушной обороны» Украине.