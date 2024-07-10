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08:01, 10 июля 2024Экономика

В Москве стало меньше квартир

Метриум: предложение квартир в Москве за год упало на 1,3 процента

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

В июне 2024 года объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы составил 70,77 тысячи, сократившись на 0,5 процента к маю и на 1,3 процента год к году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на расчеты компании «Метриум».

«В целом можно говорить об установлении баланса спроса и предложения, что означает преодоление угрозы затоваривания», — заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, сокращение объема предложения в июне 2024 года связано с существенным спросом, в частности, высокой ипотечной активностью.

В массовом сегменте на продажу было выставлено 20,5 тысячи квартир и апартаментов, прирост составил три процента за месяц, в бизнес-классе — 20,99 тысячи лотов (минус 0,3 процента), в премиум-классе — 5,8 тысячи лотов (минус 2,1 процента), в элитном сегменте — 1,5 тысячи лотов (минус 1,3 процента), в Новой Москве — 21,6 тысячи лотов (минус 1,9 процента).

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В Москве максимальное предложение зафиксировано в Новомосковском округе (20,8 тысячи лотов, минус 2,1 процента), и Южном округе «старой» Москвы — 8,2 тысячи лотов, плюс 0,3 процента.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы выросла до 502,9 тысячи рублей. По сравнению с маем средняя цена прибавила 1,7 процента. В годовом выражении рост составил 17,6 процента.

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      Мария Черкасова
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