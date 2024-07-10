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14:14, 10 июля 2024Бывший СССР

В попытках Киева устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» увидели западный след

Военный эксперт Бартош: теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен Западу

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Попытка теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, проведенная украинскими спецслужбами, была нужна не Киеву, а странам Запада. Западный след в произошедшем увидел военный эксперт Александр Бартош, передает газета «Взгляд».

«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», — рассказал он.

Эксперт добавил, что в пользу этого также говорит тот факт, что Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), курировавший попытку теракта, подконтролен британской разведке. По его словам, замыслы о терактах вынашивали в Лондоне и Вашингтоне. Бартош также обвинил Великобританию и США в подготовке украинских вербовщиков и разработке плана операции.

Ранее ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным ведомства, сотрудник украинской разведки связался со служащим на крейсере военным Вооруженных сил России и предложил ему устроить теракт за деньги.

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      Александр Курбатов
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