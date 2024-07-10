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17:46, 10 июля 2024Россия

В России оценили готовность Запада к переговорам по Украине

Депутат Красов: нет признаков готовности Запада к переговорам по Украине
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На данный момент нет признаков, которые указывали бы на готовность Запада, США к мирным переговорам России и Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. По его мнению, завершение конфликта невыгодно, в первую очередь, США.

«Россия всегда была за переговоры, но, к сожалению, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не дают их начать. А прогнозировать действия США и их коллег по НАТО очень тяжело. Сейчас вот они опять собрали военную помощь Украине в виде истребителей F-16. Вооружать страну, чтобы продолжать разжигать противостояние, у них получается намного лучше, чем примирять», — заметил политик.

Красов не увидел признаков готовности США к завершению конфликта. По его мнению, для страны было бы выгоднее его продолжение и разрушение промышленности Европы.

«Их задача — до конца угробить европейскую промышленность, перетащить за океан все самые лакомые предприятия, втянуть Европу в конфликт на Украине», — считает депутат.

Ранее испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай сообщила, что переговоры России и Украины могут начаться уже до конца текущего года.

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