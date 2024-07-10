В России спасли заблудившихся во время поиска овец деда и внука

В Челябинской области спасли заблудившихся во время поиска овец деда и внука

В Челябинской области спасли деда и внука, которые заблудились во время поиска пропавших овец. Подробности произошедшего публикует портал «Хорошие новости».

За помощью обратилась жительница села Анненское: ее 70-летний муж и 14-летний внук уехали в лес на поиски пропавших овец, однако не вернулись ни к вечеру, ни следующим утром. Тогда сотрудники областной поисково-спасательной службы отправились по следам деда и внука. В итоге пропавших нашли в лесу в 12 километрах от села.

Выяснилось, что машина россиян застряла на бездорожье, из-за чего им пришлось ночевать в лесу. Пенсионер и подросток остались без еды и воды более чем на 12 часов. Спасатели на месте помогли пострадавшим, а затем эвакуировали их из леса к селу. Сейчас с ними все в порядке, их здоровью ничто не угрожает.

«Как рассказал мужчина, он вторую неделю пытается самостоятельно найти пропавших овец. Почти каждый день осматривает окрестности и не оставляет надежды найти животных, даже после травмы, полученной в ходе поиска», — сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Ранее в июле спасатели также вывели заблудившихся в лесу женщин.