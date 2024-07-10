В США обеспокоились шансами Байдена на победу

Сенатор Блюменталь счел экзистенциальной угрозой для США победу Байдена

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил о беспокойстве в связи с шансами на победу Джо Байдена в предвыборной гонке на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он «глубоко обеспокоен» возможностью победы Байдена, поскольку, считает он, победа экс-президента США Дональда Трампа «представляет собой экзистенциальную угрозу для страны».

Блюменталь считает, что демократам следует как можно скорее определиться с целесообразностью участия действующего американского лидера в президентской гонке. Сенатор при этом подчеркнул, что поддерживает Байдена в качестве кандидата.

Ранее Джо Байден заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих главу государства выйти из гонки. Он назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его и добавил, что разочарован поведением верхушки Демократической партии США.