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22:04, 10 июля 2024Мир

В США обеспокоились шансами Байдена на победу

Сенатор Блюменталь счел экзистенциальной угрозой для США победу Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил о беспокойстве в связи с шансами на победу Джо Байдена в предвыборной гонке на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он «глубоко обеспокоен» возможностью победы Байдена, поскольку, считает он, победа экс-президента США Дональда Трампа «представляет собой экзистенциальную угрозу для страны».

Блюменталь считает, что демократам следует как можно скорее определиться с целесообразностью участия действующего американского лидера в президентской гонке. Сенатор при этом подчеркнул, что поддерживает Байдена в качестве кандидата.

Ранее Джо Байден заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих главу государства выйти из гонки. Он назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его и добавил, что разочарован поведением верхушки Демократической партии США.

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      Марина Совина
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