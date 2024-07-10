В США заявили о невозможности Украины вернуть Крым и потерянные с начала СВО территории

RS: никто не верит, что ВСУ смогут вернуть Крым и другие территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вернуть территории, которые они потеряли в ходе российско-украинского конфликта. Такое мнение выражается в статье издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

В материале отмечается, что на саммите НАТО участникам сложно будет поддержать идеи президента Владимира Зеленского о том, что Киев должен вернуть себе Крым и территории, потерянные после начала специальной военной операции (СВО). «Ни один серьезный человек не верит, что это возможно. Но невежливо говорить об этом, пока Украина борется за свою жизнь», — говорится в статье.

Также RS подчеркивает, что, несмотря на невозможность обсудить переговоры с Россией на саммите, в какой-то момент они станут неизбежны.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил, что санкции против России привели к процветанию страны. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры также посеяли раздор между европейскими странами.

Саммит Североатлантического альянса проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Сообщалось, что в ходе встречи страны обсудят меры дополнительной поддержки Украины.

