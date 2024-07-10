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21:26, 10 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о сомнениях Зеленского о вступлении Украины в НАТО

ABC: Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО остается недостижимым

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление страны в НАТО остается недостижимым. Об этом сообщает ABC.

«Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну», — пишет автор статьи.

В материале отмечается, что конфликт на Украине оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к Североатлантическому альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Вашингтоне отметил, что в настоящий момент дискуссии о сроках вступления Украины являются несвоевременными. Он также рассказал, что страны НАТО продолжают обсуждать правильную формулировку для пути Киева в альянс, которая будет указана в итоговом документе саммита.

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      Марина Совина
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