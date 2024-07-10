Врач с раком кишечника назвала первые симптомы заболевания

Mirror: при раке кишечника есть вздутие, спазмы и кровь на туалетной бумаге

У 39-летнего врача общей практики Анишы Патель диагностировали рак кишечника третьей стадии. После этого она начала вести кампанию на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании, в которой призывает пациентов обращать внимание на тревожные симптомы заболевания, сообщает Mirror.

Патель призналась, что долгое время игнорировала сигналы организма. «Сначала у меня было вздутие живота, спазмы, но я списала это на синдром раздраженного кишечника. Иногда я видела кровь на туалетной бумаге, но подумала, что это из-за развившегося после родов геморроя. Я чувствовала себя уставшей, но считала это нормальным, так как у меня был напряженный график», — назвала пациентка первые симптомы заболевания.

Также доктор обратила внимание на то, что рак кишечника также могут сопровождать боль в животе, вздутие, необъяснимая потеря веса и беспричинная усталость.

Когда у нее начались проблемы с дефекацией, она наконец отправилась к врачу. После нескольких обследований у нее выявили рак кишечника. Патель перенесла операцию по удалению опухоли и многомесячную химиотерапию.

Ранее онколог Фатима Тамаева оценила возможность снизить риск развития рака с помощью витаминов. По ее словам, некоторые витамины, включая витамины С и А, не только защищают организм от старения, но и минимизируют риск развития онкологического заболевания.