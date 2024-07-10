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04:57, 10 июля 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на недостаточное внимание СМИ к саммиту НАТО

Зеленский заявил, что президентские выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что СМИ уделяют больше внимания предстоящим президентским выборам в США, чем саммиту НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети X.

«Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре», — написал глава государства. Он посетовал, что «историческое расширение НАТО за счет двух новых стран» осталось практически незамеченным, поскольку всех больше интересуют выборы.

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