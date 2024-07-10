В России оценили итоги первого дня саммита НАТО

Посол Антонов: первый день саммита НАТО показал агрессивную сущность альянса

Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса. Такую оценку дал посол РФ в США Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии.

Он пояснил, что в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире. «США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии», заявил посол. По его словам, западные страны вновь показали свое стремление навязать миру авторитарные порядки, которые основаны на выгодных для «золотого миллиарда» правилах.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне впервые дадут обещания по укреплению своего национального оборонного потенциала.