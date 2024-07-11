Российская актриса Екатерина Шпица показала фигуру в бикини с пестрым принтом

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась видео с отдыха на море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость показала фигуру в розовом бикини с пестрым принтом, повернувшись к камере спиной. При этом можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Целый день сегодня вспоминаю море. Помахала ему ручкой, но ненадолго: мне повезло этим летом сниматься в Сочи, так что я еще вернусь!» — подписала звезда ролик.

В апреле сообщалось, что Екатерина Шпица посетила закрытую премьеру шоу Taboo в прозрачном наряде. Тогда актриса вышла в свет в черном платье длины миди, состоявшем из сетки, которая частично продемонстрировала ее подтянутое тело с кубиками пресса.