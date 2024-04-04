Актриса Екатерина Шпица вышла в свет в прозрачном платье

Российская актриса Екатерина Шпица посетила премьеру шоу в прозрачном платье

Российская актриса Екатерина Шпица посетила закрытую премьеру шоу Taboo в прозрачном наряде. Соответствующий кадр публикует Telegram-канал Woman.ru.

38-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье длины миди, состоящем из сетки, которая частично демонстрировала ее подтянутое тело с кубиками пресса. Наряд был декорирован несколькими тканевыми вставками в области ягодиц и груди.

Помимо этого, артистка надела открытые босоножки серебристого цвета на каблуках. Свой образ звезда дополнила тонкой цепочкой с подвеской. Кроме того, Шпице распустили завитые в легкие локоны волосы и нанесли макияж с акцентом на глаза.

В декабре 2023 года Шпица снялась полностью обнаженной. Серией откровенных снимков поделилась сама знаменитость.