Армяне выразили недовольство процессом делимитации границы с Азербайджаном

Большинство жителей Армении недовольны процессом делимитации границы с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на опрос компании Gallup сообщило издание «Новости-Армения».
Так, негативное отношение к процессу определения границ республик выразили 56,9 процента опрошенных. Полностью положительно его оценили только 16,7 процента респондентов, скорее положительно, чем отрицательно, — 21,2 процента. Еще 5,2 процента опрошенных армян затруднились дать ответ.
Соответствующий телефонный опрос проводился с 3 по 6 июля. Суммарно его участниками стали 1100 человек.
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По данным Gallup, большинство граждан Армении также выступили против изменений Конституции страны. Таким образом проголосовали 80 процентов респондентов.