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12:27, 11 июля 2024Бывший СССР

Армяне выразили недовольство процессом делимитации границы с Азербайджаном

Gallup: 56,9 % армян недовольны делимитацией границы с Азербайджаном

Фото: Aziz Karimov / AP

Большинство жителей Армении недовольны процессом делимитации границы с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на опрос компании Gallup сообщило издание «Новости-Армения».

Так, негативное отношение к процессу определения границ республик выразили 56,9 процента опрошенных. Полностью положительно его оценили только 16,7 процента респондентов, скорее положительно, чем отрицательно, — 21,2 процента. Еще 5,2 процента опрошенных армян затруднились дать ответ.

Соответствующий телефонный опрос проводился с 3 по 6 июля. Суммарно его участниками стали 1100 человек.

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По данным Gallup, большинство граждан Армении также выступили против изменений Конституции страны. Таким образом проголосовали 80 процентов респондентов.

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      Екатерина Грищенко
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