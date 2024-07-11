Армяне выразили недовольство процессом делимитации границы с Азербайджаном

Gallup: 56,9 % армян недовольны делимитацией границы с Азербайджаном

Большинство жителей Армении недовольны процессом делимитации границы с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на опрос компании Gallup сообщило издание «Новости-Армения».

Так, негативное отношение к процессу определения границ республик выразили 56,9 процента опрошенных. Полностью положительно его оценили только 16,7 процента респондентов, скорее положительно, чем отрицательно, — 21,2 процента. Еще 5,2 процента опрошенных армян затруднились дать ответ.

Соответствующий телефонный опрос проводился с 3 по 6 июля. Суммарно его участниками стали 1100 человек.

По данным Gallup, большинство граждан Армении также выступили против изменений Конституции страны. Таким образом проголосовали 80 процентов респондентов.