Артемий Лебедев назвал лохами дизайнеров из США

Артемий Лебедев заявил, что Россия превосходит другие страны по веб-дизайну

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Россия превосходит другие страны по уровню развития веб-дизайна. Об этом преимуществе он заявил в подкасте для YouTube-канала «Smarent Pro недвижимость».

«У нас очень высокий уровень сайтов. Русский веб-дизайн гораздо выше уровнем, чем американский, японский или скандинавский», — заявил Лебедев. Он также назвал дизайнеров из этих стран лохами и заявил, что они ничего не понимают в профессии.

Блогер также уточнил, что над всеми качественными оформлениями сайтов, сделанных в приведенных им странах, так или иначе работали российские специалисты.

Ранее Лебедев назвал еще один плюс России. Она заявил, что в российских домах есть отопление в холодный сезон, чего нет в Европе.

До этого Лебедев рассказал о еще одном преимуществе России. Он указал, что в стране есть недорогой и качественный интернет.

