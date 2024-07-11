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20:32, 11 июля 2024Интернет и СМИ

10-летняя звезда TikTok попала в реанимацию

Звезда TikTok Белла Томсон попала в реанимацию из-за легочной инфекции

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Белла Томсон, 10-летняя звезда TikTok из Канады, попала в реанимацию из-за легочной инфекции. Об этом сообщает People.

Отмечается, что Томсон, известную в соцсетях как Bella Brave, ввели в медикаментозную кому. «Врачи сказали, что не знают, выживет ли она. Но я знаю, что она сделает это», — рассказала мать блогерши.

Перед этим стало известно, что у Томсон мог развиться облитерирующий бронхиолит из-за инфекции в легких. Ее мать рассказала, что в какой-то момент дочери, находившейся в больнице, стало намного хуже и она даже начала бредить. Тогда медики заявили родителям, что не знают, сможет ли пациентка пережить ночь.

Ранее российская тиктокерша Алина Милди (настоящее имя — Алина Терещенко) сообщила, что у нее обнаружили рак. Блогерша рассказала, что ей предстоит либо лечение в течение пяти лет, либо операция, после которой она не сможет иметь детей.

Белла Томсон родилась с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и болезнью Гиршпрунга, поражающей кишечник. На посвященную ей страницу в TikTok подписано более семи миллионов пользователей. Мать Томсон публикует на ней видео о лечении дочери и ее повседневной жизни.

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      Маргарита Щигарева
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