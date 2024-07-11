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14:36, 11 июля 2024Наука и техника

Раскрыт механизм формирования нейронных связей в мозжечке

Cell Reports: раскрыт механизм формирования нейронных связей в мозжечке

Изображение: CC BY IN-CSIC-UMH

Ученые Института нейронаук, совместного центра Испанского национального исследовательского совета (CSIC) и Университета Мигеля Эрнандеса (UMH) в Эльче, в сотрудничестве с Университетом Кейо в Токио раскрыли механизм формирования нейронных связей в мозжечке. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ключевую роль в этом механизме играют каинатные рецепторы — рецепторы глутамата, селективно активируемые каиновой кислотой. Эти белки, встроенные в мембрану нейронов, действуют как синаптические рецепторы и как каркасы, поддерживающие структуру связей между нервными клетками.

В ходе исследования ученые использовали генетически модифицированные мышиные модели для манипуляции экспрессией белков. Оказалось, что одна из субъединиц, составляющих каинатные рецепторы, — белок GluK4, экспрессируемый нейронами Пуркинье мозжечка, — необходим для взаимодействия, поддерживающего синаптическую передачу между лиановидными волокнами и нервными клетками.

Кроме того, отсутствие взаимодействия белков C1ql1 и Gai3 с каинатными рецепторами приводит к нарушению синаптической пластичности, необходимой для двигательного обучения. При уменьшении количества синапсов у мышей наблюдались серьезные двигательные дефекты и неспособность к обучению двигательному поведению.

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      Александр Еникеев
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