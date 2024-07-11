Icarus: вблизи Земли обнаружили загадочные темные кометы

Ученые Мичиганского университета обнаружили, что до 60 процентов космических объектов, расположенных вблизи Земли, могут быть темными кометами — загадочными астероидами, содержащими или ранее содержавшими лед. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Темные кометы сочетают в себе характеристики как астероидов, так и комет. Они находятся достаточно близко к Солнцу, чтобы находящийся на поверхности лед сублимировался в газ, что создает вокруг них облако (кому) и придает им негравитационное ускорение.

Астрономы рассмотрели семь известных темных комет и подсчитали, что от 0,5 до 60 процентов околоземных объектов могут быть темными кометами, у которых нет ком, но есть негравитационные ускорение. Предполагается, что они происходят из внутреннего пояса астероидов, и, таким образом, объекты в этом поясе имеют лед.

Предполагается, что темные кометы при потере льда начинают быстро вращаться. Это может привести к распаду объектов на более мелкие куски, которые продолжают терять лед и ускоряться, что объясняет их малый размер и быструю скорость вращения.