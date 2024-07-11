Дочь Дольфа Лундгрена обнажила грудь на камеру

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала бюст на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя модель и актриса предстала на черно-белом снимке в пиджаке на голое тело. Так, она набросила его на правое плечо, обнажив левую грудь. В то же время наследница артиста распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Поклонники оценили внешний вид девушки в комментариях. «Глаза и губы как у отца. Красавица», «Прекрасна», «Потрясающий образ», «Столько красоты, что словами не описать», — восхитились пользователи сети.

Ранее в июле дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон села на шпагат с обнаженными ягодицами для рекламы бренда David Koma.