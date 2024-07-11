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16:12, 11 июля 2024Россия

Два мирных россиянина пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на автомобили

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», — рассказал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — селе Богун-Городок — украинский дрон также атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. Ранения получил водитель, на данный момент его доставляют в больницу Белгорода. Медики диагностировали у него контузию и баротравму.

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Оба транспортных средства сгорели после атаки.

В этот же день ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Гладков сообщил, что под удар попали села Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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