Два мирных россиянина пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на автомобили

Два жителя Белгородской области пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Байцуры — Грузское дроном атакован движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию. Ранен водитель. Мужчина с контузией самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», — рассказал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — селе Богун-Городок — украинский дрон также атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. Ранения получил водитель, на данный момент его доставляют в больницу Белгорода. Медики диагностировали у него контузию и баротравму.

Оба транспортных средства сгорели после атаки.

В этот же день ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. Гладков сообщил, что под удар попали села Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.