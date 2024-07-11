Два самолета едва не столкнулись в небе и попали на видео

Daily Mail: самолеты в Нью-Йорке едва не столкнулись в небе и попали на видео

В Нью-Йорке два самолета едва не столкнулись в небе и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Delta Connection с 80 пассажирами на борту вылетал из аэропорта Сиракьюс-Хэнкок в то же время, когда самолет авиакомпании American Eagle приземлялся. Инцидент произошел около полудня 8 июля.

На записи видно, как маршруты двух воздушных судов пересекаются, однако оба самолета благополучно продолжают свой путь. Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку произошедшего.

Ранее у самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете отвалилось колесо шасси. Нештатная ситуация произошла с бортом, летевшим из Лос-Анджелеса в Денвер, США.