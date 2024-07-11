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08:00, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Енот забрался в гараж, объелся чипсов и застрял

Фото: @Zerrish

Пользователь Reddit с ником Zerrish показал на портале фотографию животного, устроившего бардак в гараже. Увиденное рассмешило пользователей сети.

На снимке, опубликованном пользователем, был запечатлен енот, застрявший под шкафом. Вокруг животного были разбросаны вещи, в том числе надкусанные снеки и пустые упаковки из-под чипсов и других продуктов. «Енот проник в гараж моего брата, съел кучу закусок и застрял под шкафом, потому что растолстел», — написал он в посте.

«"Делай, что должен. Я все равно победил"», «"Да, это я. Наверно, вы хотите спросить, как я сюда попал"», «Вы встретили мое тотемное животное. Отпустите его сейчас, и вам не причинят вреда!», «Господи, как же это смешно. Посмотрите на этого маленького неудачника!», «По морде енота можно понять, что такое случается с ним не в первый раз», — поиронизировали пользователи в комментариях.

Ранее девушка опубликовала на Reddit снимок, который она сделала, выглянув за дверь. В комментариях пользователи пошутили, что теперь ей управляет стая уток.

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      Мария Большакова
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