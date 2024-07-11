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07:25, 11 июля 2024Мир

Французы заявили о «неуправляемости» страны после выборов

Опрос Elabe: 74% французов сочли страну неуправляемой после выборов в парламент

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

После парламентских выборов во Франции у жителей республики сложилось впечатление, что страна стала «неуправляемой». Об этом заявила компания Elabe со ссылкой на результаты собственного опроса.

«Глядя на результаты выборов в законодательные органы и состав новой Национальной ассамблеи, 74 процента французов считают, что страна неуправляема, по сравнению с 25 процентов, что она управляема», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, 32 процента респондентов совсем не удовлетворены результатами выборов, а еще 39 процентов — частично. В свою очередь, итогами голосования полностью довольны четыре процента.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. Победу одержала левая коалиция «Новый народный фронт», но не получила большинство в парламенте. Коалиция действующего главы государства Эммануэля Макрона по итогам выборов заняла второе место.

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      Евгений Силаев
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