Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра редкого типа

В шаровом скоплении Омега Центавра обнаружили черную дыру массой 8200 Солнц

Ученые Института астрономии Общества Макса Планка в Германии обнаружили веские доказательства существования ближайшей к Земле черной дыры редкого типа, расположенной в шаровом скоплении Омега Центавра. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, этот объект может быть редкой черной дырой средней массы.

Астрономы идентифицировали быстро движущиеся звезды в рассеянном звездном скоплении Омега Центавра. Это скопление состоит из 10 миллионов звезд и, вероятно, представляет собой остаток от ядра галактики, поглощенной Млечным Путем несколько миллиардов лет назад. Предполагалось, что в его центре может находиться массивная черная дыра.

Для подтверждения существования черной дыры исследователи составили каталог движений звезд в Омеге Центавра, измерив скорости 1,4 миллиона звезд. В этих целях было использовано более 500 изображений, полученных телескопом Хаббл.

Были идентифицированы семь быстро движущихся звезд в центре Омеги Центавра, чьи скорости и направления движения свидетельствовали о наличии в центре скопления массивного объекта. Согласно расчетам, он имеет массу, эквивалентную не менее 8200 Солнц, что делает его кандидатом на черную дыру средней массы.

Поскольку Омега Центавра находится на расстоянии 18 тысяч световых лет, черная дыра средней массы в его центре является ближайшим к Земле объектом такого рода. Исследователи планируют продолжить изучение центра Омеги Центавра с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба и других инструментов, таких как GRAVITY+ на VLT ESO и MICADO на Чрезвычайно Большом Телескопе.

Черные дыры промежуточной или средней массы считаются недостающим звеном между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. В настоящий момент эти объекты являются гипотетическими, хотя ученые уже обнаружили несколько подходящих кандидатов.