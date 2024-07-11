Иномарка на полной скорости сбила отца с сыном в российском курортном городе

В Геленджике машина на полной скорости сбила переходивших дорогу туристов

В Геленджике машина на полной скорости въехала в переходивших дорогу отца и сына. Инцидент попал на видео, которое публикует «93.ru».

На размещенных в сети кадрах видно, как Opel Astra, мчащийся по левой полосе, сбивает двух человек на пешеходном переходе. После удара они отлетают на несколько метров.

По данным краевой Госавтоинспекции, авария произошла 10 июля на проспекте Геленджикском в российском городе-курорте. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек, а пострадавшими оказались туристы из Адыгеи: 41-летний мужчина и его 13-летний сын. Сейчас отец ребенка находится в коме.

В начале июля автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье. В результате ДТП пострадали десятки людей, в том числе дети.

