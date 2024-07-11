Клоун решил уйти в проституцию и попался полицейскому под прикрытием

В США полицейский под прикрытием арестовал клоуна-проститутку

В американском штате Пенсильвания поймали клоуна, который оказывал секс-услуги. Об этом пишет The Smoking Gun.

В ходе операции по борьбе с нелегальной проституцией сотрудники полиции отслеживали посты в интернете, в которых предлагались сексуальные услуги. Одному из полицейских, работавших под прикрытием, попалось объявление, которое дал 28-летний Фрэнсис Буи, и правоохранитель начал переписываться с ним под видом потенциального клиента. После недолгого обмена сообщениями Буи, как утверждается, предложил полицейскому заняться сексом и заявил, что час с ним стоит 100 долларов. Полицейский под видом клиента согласился на цену и назначил встречу в отеле. Когда Буи приехал, его арестовали.

В ходе допроса полицейским удалось установить, что Буи — профессиональный клоун, выступающий в цирке. Он утверждал, что решил уйти в проституцию недавно и впервые пытался оказать интимные услуги. По его словам, он знал, что поступает неправильно, но слишком нуждался в деньгах. Буи предстанет перед судом 16 августа.

Ранее сообщалось, что в США бывшая проститутка отказалась от своей деятельности и стала писательницей. По ее словам, она обслужила более 16 тысяч клиентов.