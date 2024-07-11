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17:39, 11 июля 2024Наука и техника

Назван крупнейший производитель ПК в мире

IDC: Lenovo с долей 22,7 процента стала крупнейшим производителем ПК

Фото: Wolf von Dewitz / dpa / Globallookpress.com

Китайскую корпорацию Lenovo назвали самым крупным производителем персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2024 года. Об этом говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

За указанный период IT-гигант поставил на глобальный рынок 14,7 миллиона единиц техники, получив долю 22,7 процента. На второй позиции оказалась HP с долей 21,1 процента, на третьей разместили Dell, доля которой составила 15,5 процента. Ниже расположились Apple и Acer.

Корпорация Apple показала самый большой рост за последний год. Американская компания завоевала долю 8,8 процента, поставки выросли на 20,8 процента — это рекорд во втором квартале 2024 года.

В целом на рынок было поставлено 64,9 миллиона единиц ПК. Рост по сравнению со вторым кварталом 2023 года составил 3 процента. По словам аналитиков, рынок ПК продемонстрировал второй квартал роста после семи последовательных кварталов спада.

«Не заблуждайтесь, рынок ПК, как и другие технологические рынки, в ближайшей перспективе столкнется с трудностями», — заявил вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт. По его словам, высокий спрос в моменте обусловлен ажиотажем вокруг ПК с поддержкой искусственного интеллекта.

В июне руководители корпорации Hewlett-Packard (HP) заметили снижение запросов на бумажную печать среди клиентов. По их словам, потребители стали реже пользоваться принтерами после пандемии коронавируса.

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      Андрей Ставицкий
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