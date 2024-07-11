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03:50, 11 июля 2024Мир

Лидеры Японии и Южной Кореи договорились углублять сотрудничество с НАТО

Kyodo: лидеры Японии и Южной Кореи договорились углублять сотрудничество с НАТО

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль договорились углублять сотрудничество с НАТО. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Лидеры двух государств провели переговоры в Вашингтоне. Помимо этого, что Фумио Кисида и Юн Сок Ёль условились углублять сотрудничество «с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону». Также политики договорились продолжить сотрудничество в трехстороннем формате с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с КНДР.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР.

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      Юлия Мискевич
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