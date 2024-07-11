Kyodo: лидеры Японии и Южной Кореи договорились углублять сотрудничество с НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль договорились углублять сотрудничество с НАТО. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Лидеры двух государств провели переговоры в Вашингтоне. Помимо этого, что Фумио Кисида и Юн Сок Ёль условились углублять сотрудничество «с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону». Также политики договорились продолжить сотрудничество в трехстороннем формате с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с КНДР.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО, в ходе которого он также обсудит расширение военного сотрудничества в рамках отношений между Россией и КНДР.