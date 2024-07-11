Литва доставила на Украину военную помощь

МО Литвы: Вильнюс передал Киеву боеприпасы и противодроновые системы

Литва передала Украине военную помощь, в которую вошли боеприпасы, противодронные системы и боеприпасы Об этом на своем сайте сообщило министерство обороны республики.

«Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине — 11 июля в воюющую страну прибыли антидроны, патроны 5,56х45 миллиметров и раскладушки для украинской армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, за 2024 год Вильнюс уже поставил Киеву 155-миллиметровые боеприпасы, бронемашины М577, бронемашины М113, противодронные системы и другое оборудование. В оборонном ведомстве республики подчеркнули, что помощь Украине носит долгосрочный характер и составляет 1 миллиард евро (около 95 миллиардов рублей), из которых Вооруженные силы страны уже получили поддержки на сумму около 641 миллиона евро (около 61 миллиарда рублей).

В среду, 10 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО страны-участницы альянса приняли решение интегрировать Украину в объединение. Он назвал такое решение компромиссом и добавил, что Киев согласен с предложенным сценарием.