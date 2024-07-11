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10:44, 11 июля 2024Культура

Мерил Стрип намекнула на возвращение в сиквел «Дьявол носит Prada»

Актриса Стрип опубликовала пост о возвращении в сиквел «Дьявол носит Prada»

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Голливудская актриса Мерил Стрип намекнула на возвращение в сиквел комедии «Дьявол носит Prada». Соответствующий пост она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда поделилась кадром из фильма с собой в главной роли. «Миранда Пристли вернется», — подписала она снимок.

Ранее стало известно, что сценарист Элин Брош Маккенна начала работу над продолжением «Дьявол носит Prada». Продюсированием сиквела популярной картины занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом. Студия Disney, занимающаяся съемками, на данный момент не дала официальных комментариев.

Комедийная драма «Дьявол носит Prada» режиссера Дэвида Френкеля была снята по одноименной книге Лорен Вайсбергер. Картина посвящена девушке Энди, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов под руководством Миранды Пристли. Фильм был дважды номинирован на «Оскар», исполнительница главной роли Мерил Стрип получила «Золотой глобус».

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      Мария Рюрикова
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