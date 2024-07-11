На Украине назвали число женщин на передовой

Боевые задачи на передовой в настоящее время выполняют более 10 тысяч украинских женщин. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает ТАСС.
По ее словам, все больше украинских женщин выбирают служить в силах обороны страны.
Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет.
Министерство юстиции Украины также допустило мобилизацию осужденных женщин. Отмечается, что в законодательстве страны нет никаких ограничений на этот счет.