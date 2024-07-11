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19:27, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали число женщин на передовой

Стефанишина: более 10 тысяч украинок выполняют боевые задачи на передовой

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Боевые задачи на передовой в настоящее время выполняют более 10 тысяч украинских женщин. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

По ее словам, все больше украинских женщин выбирают служить в силах обороны страны.

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет.

Министерство юстиции Украины также допустило мобилизацию осужденных женщин. Отмечается, что в законодательстве страны нет никаких ограничений на этот счет.

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      Алевтина Запольская
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