На Украине назвали число женщин на передовой

Стефанишина: более 10 тысяч украинок выполняют боевые задачи на передовой

Боевые задачи на передовой в настоящее время выполняют более 10 тысяч украинских женщин. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

По ее словам, все больше украинских женщин выбирают служить в силах обороны страны.

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать военнообязанными всех украинок с 18 лет.

Министерство юстиции Украины также допустило мобилизацию осужденных женщин. Отмечается, что в законодательстве страны нет никаких ограничений на этот счет.