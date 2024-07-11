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23:09, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о постоянной нехватке систем ПВО

Глава МИД Украины: систем ПВО никогда не достаточно

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Киеву всегда нужны системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CNN.

«ПВО никогда не достаточно. Чем больше у вас есть, тем лучше», — сказал он. Министр также призвал ускорить поставки обещанных со стороны США систем Patriot.

Ранее Кулеба анонсировал поставки истребителей F-16 от стран НАТО. Он отметил, что пока не может поделиться маршрутом, по которому самолеты будут доставлены на Украину. Однако в скором времени они уже появятся в небе над страной, добавил министр.

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      Сергей Грехов
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