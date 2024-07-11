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17:24, 11 июля 2024Экономика

Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

Аналитик Ордов: запрет торгов активами РФ в Казахстане принесет пользу Мосбирже

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Запрет торгов ценными бумагами России в Казахстане может привести к увеличению объемов операций на Московской бирже (Мосбирже). Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, экономист Константин Ордов. Его слова приводит издание «Абзац».

Об этой инициативе Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане ранее сообщило издание РБК. Как уточнили его источники, соответствующая просьба была разослана местным брокерам. Вывести российские ценные бумаги из номинального держания национального депозитария рекомендовали до 1 августа 2024 года. В Центральном депозитарии объяснили свое намерение рисками попасть под санкции властей США от 12 июня.

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Ордов заявил об отсутствии нехватки российских инвестиционных средств. На этом фоне российские ценные бумаги, которые вернутся из Казахстана, окажутся востребованными среди участников финансового рынка РФ, полагает эксперт. С учетом этого, как утверждает аналитик, ожидать снижение российского фондового рынка из-за продаж ценных бумаг в Казахстане не стоит.

Уход российских ценных бумаг из Казахстана, по его мнению, может принести негативные последствия для местного фондового рынка. «Вслед за этим могут уйти ценные бумаги других стран СНГ — низкая ликвидность обычно неинтересна крупным инвесторам», — заключил Ордов.

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