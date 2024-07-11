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15:06, 11 июля 2024Россия

Названы способы избавиться от навязанных дополнительных услуг в клиниках

Юрист Завалько назвал способы избавиться от навязанных услуг в клиниках

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько назвал способы избавиться от оплаты дополнительных услуг, которые часто навязывают в клиниках при обращениях за медпомощью. Его слова приводит «Пятый канал».

Юрист советует в первую очередь внимательно изучить документ и потребовать план лечения и обследования, где должны быть четко прописаны все процедуры и их стоимость. Он призвал также не бояться задавать вопросы по документу.

В случае, если пациент подписал такой документ, но ему все равно провели дополнительные оплачиваемые процедуры, то он может написать претензию с обоснованием проблемы на имя руководителя. «Если начинаются конфликтные ситуации, вы имеете право обратиться уже и в прокуратуру, в Роспотребнадзор. И в полицию, если, например, вам говорят, что не выпустят вас, пока не заплатите. Вы тогда говорите, чтобы вызывали сотрудников полиции, что вы считаете, что вас обманули и ввели в заблуждение», — объяснил Завалько.

В случае, если вы оказались в больнице с острой болью и из-за нее не смогли вчитаться в договор, то это стоит прописать в претензии. При этом вам должны обязательно сделать отметку на вашем экземпляре, что претензию приняли. Необходима официальная печать и подпись с числом, когда ее приняли. Важно также сделать скан претензии, добавил юрист.

Ранее стало известно, что жители Москвы начали чаще лечить зубы в Рязани, Твери и Туле, поскольку услуги стоматологов в столице стремительно дорожают.

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