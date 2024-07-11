Орбан избегал Байдена во время саммита НАТО

The Guardian: Орбан избегал Байдена на саммите НАТО из-за Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан избегал американского лидера Джо Байдена во время саммита НАТО в Вашингтоне, так как планирует встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом передает The Guardian со ссылкой на источники.

«Орбан лишь пожал Байдену руку, но он фактически избегал его на саммите в Вашингтоне, а также не просил о двусторонней встрече с американским лидером», — сообщает издание.

Источник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что Орбан не планировал советоваться по вопросу урегулирования конфликта на Украине с администрацией Байдена. В частности, глава венгерского правительства рассчитывает на переизбрание Трампа, поэтому он собирается «говорить напрямую» с экс-президентом США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Орбан проведет встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) после саммита НАТО в Вашингтоне.