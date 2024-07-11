Песков рассказал о поводе раскрыть богатейший потенциал России в ответ на действия Запада

Песков: действия Запада позволяют раскрыть богатейший потенциал России

Россия должна учитывать действия Запада, направленные на подавление страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос Павла Зарубина про размещение американских ракет в Германии.

«Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма. Наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть», — сказал Песков.

Ранее Reuters сообщило, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Решение было принято по итогам саммита стран НАТО, который прошел в Вашингтоне.