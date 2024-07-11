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13:47, 11 июля 2024Ценности

Певица Бьянка раскрыла последствия похудения на 35 килограммов

Певица Бьянка призналась, что ей нечего носить после похудения на 35 килограммов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла последствия похудения на 35 килограммов. Ее комментарий приводит издание The Voice.

В разговоре с журналистами 38-летняя исполнительница призналась, что теперь ей нечего носить. «У меня вся одежда, которую я купила на пять миллионов рублей, мне большая», — посетовала она.

В то же время Бьянка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует сбросить еще один килограмм. «Когда уже перестаешь кушать картошку с крылышками гриль, и вот эти майонезы, то понимаешь, что тебе дороже твое здоровое тело, хороший вид, а также чувство привлекательности и женственности», — рассказала артистка.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.

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      Карина Черных
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