Певица Бьянка раскрыла последствия похудения на 35 килограммов

Певица Бьянка призналась, что ей нечего носить после похудения на 35 килограммов

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла последствия похудения на 35 килограммов. Ее комментарий приводит издание The Voice.

В разговоре с журналистами 38-летняя исполнительница призналась, что теперь ей нечего носить. «У меня вся одежда, которую я купила на пять миллионов рублей, мне большая», — посетовала она.

В то же время Бьянка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует сбросить еще один килограмм. «Когда уже перестаешь кушать картошку с крылышками гриль, и вот эти майонезы, то понимаешь, что тебе дороже твое здоровое тело, хороший вид, а также чувство привлекательности и женственности», — рассказала артистка.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.

