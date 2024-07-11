Певица Бьянка раскрыла последствия похудения на 35 килограммов

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, раскрыла последствия похудения на 35 килограммов. Ее комментарий приводит издание The Voice.
В разговоре с журналистами 38-летняя исполнительница призналась, что теперь ей нечего носить. «У меня вся одежда, которую я купила на пять миллионов рублей, мне большая», — посетовала она.
В то же время Бьянка заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует сбросить еще один килограмм. «Когда уже перестаешь кушать картошку с крылышками гриль, и вот эти майонезы, то понимаешь, что тебе дороже твое здоровое тело, хороший вид, а также чувство привлекательности и женственности», — рассказала артистка.
В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.