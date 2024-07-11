Полтора миллиона россиян предупредили о ракетной опасности

Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом жителей региона проинформировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным Росстата, на территории региона проживает более полутора миллионов человек.

Гладков рекомендовал жителям спуститься в укрытие. Покидать безопасное место можно только после получения сигнала «Отбой ракетной опасности», подчеркнул он.

Отбой тревоге был дан через десять минут после ее объявления.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так. ранее 11 июня местные власти сообщили о массовом налете украинских беспилотников. Помимо этого, со стороны соседнего государства регулярно производятся обстрелы приграничных районов. В ходе одного из последних таких ударов пострадал мирный житель