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22:42, 10 июля 2024Россия

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ российского региона

Гладков: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ поселка Красное

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, повторной атаке подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате мужчина получил проникающее ранение поясничной области, осколочные ранения головы и руки, его передали медикам.

Кроме того,в Борисовском районе дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного дома, выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся находившийся на стоянке комбайн, возгорание ликвидировано.

Вечером в среду, 10 июля, по всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность. 9 июля регион подвергся массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа.

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      Марина Совина
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