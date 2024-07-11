Семья с двумя инвалидами лишилась квартиры из-за долга в 180 тысяч рублей

В Волгограде продали квартиру семьи с двумя инвалидами за долг в 180 тыс. рублей

В Волгограде судебные приставы продали с торгов квартиру, в которой проживают двое инвалидов, за долг в 180 тысяч рублей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Хозяйкой квартиры является 54-летняя женщина по имени Ольга, которая живет с дочерью-инвалидом и двумя внуками, один из которых также имеет инвалидность. За всеми домочадцами ухаживает Ольга. Два года назад женщина попала в аварию и должна была выплатить долг в 180 тысяч рублей. Приставы списали с ее карты 20 тысяч в сумму долга, однако остальную часть россиянка не смогла платить из-за материального положения.

В марте 2024 года, когда дочь и внуки были дома, в дверь позвонили. Пришедший мужчина представился покупателем квартиры. После того как семья вызвала участкового и их увезли в отдел для разбирательства, тот снял дверь с петель, поменял замок и выставил на улицу Ольгу с дочерью и детьми, а затем сломал мебель и выбросил на помойку. Мужчина также настойчиво требовал забрать оставшиеся вещи и угрожал, что выкинет их, если бывшие жильцы за ними не приедут.

Между тем Ольга отметила, что не получала никаких уведомлений о том, что приставы выставили ее жилье на торги. Помимо этого, не было и оценки недвижимости, хотя в материалах дела написано, что она состоялась. Наконец, «двушку» с ремонтом оценили лишь в 2,8 миллиона рублей при рыночной стоимости в 4,8 миллиона. В торгах приняли участие мужчина по имени Александр и двое его родственников. Покупатель рассказал, что собирается перепродать доставшуюся ему квартиру.

Ольга обратилась в суд, так как процедура выставления на торги была нарушена, а долг, положенный к возмещению, несоразмерен и составляет лишь 5,5 процента от реализованного имущества. У россиянки есть и другое имущество — машина и еще одна квартира, но ничего из этого приставов не заинтересовало. В данный момент семье приходится жить в другой квартире без ремонта и необходимых условий для жизни детей, что чревато проблемами с органами опеки.

Ранее в июле стало известно, что волгоградец лишился квартиры из-за долга в 80 тысяч рублей. Новым собственником недвижимости стал судебный пристав.