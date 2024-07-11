Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 11 июля 2024Россия

Пробитую беспилотником ВСУ дыру в стене российского завода сняли на видео

Mash опубликовал видео с пробитой насквозь беспилотником стеной завода под Тулой

В сети появилось видео с пробитой насквозь беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) стеной завода «Промет-СЭЗ» особой экономической зоны (ОЭЗ) Узловая в Тульской области. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых, вероятно, одним из сотрудников предприятия, видно дыру в стене цеха, по краям которой заметны следы гари. По словам оператора, цех только построили, и он еще не успел начать работу. «Все разорвало», — описывает он повреждения.

По информации издания, всего в ночь на 11 июля до территории ОЭЗ долетели четыре дрона. Все они оказались сбиты системой противовоздушной обороны, однако один из беспилотников повредил цех предприятия, производящего металлические стеллажи для складов и офисов. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении пяти украинских беспилотников над четырьмя регионами. Два из них средства ПВО уничтожили в Брянской области, еще по одному — в Тамбовской, Тульской и Московской областях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?

      Некоторым электрокарам Tesla бесплатно заменят двигатели

      На Украине пожаловались на отсутствие украинского языка в интернете

      В МВФ заявили о «невероятно высоких» рисках для украинской экономики

      Постпред России при ОЗХО обвинил Украину в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

      Пробитую беспилотником ВСУ дыру в стене российского завода сняли на видео

      Недовольный музыкой турист напал на диджея и ударил его табуретом на курорте Европы

      США заявили о самостоятельности Украины в обеспечении своей ПВО

      ФСБ и полиция нашли в доме у россиянина арсенал с оружием и взрывчаткой

      Лифт с людьми рухнул с 15-го этажа в московской поликлинике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше