Пробитую беспилотником ВСУ дыру в стене российского завода сняли на видео

Mash опубликовал видео с пробитой насквозь беспилотником стеной завода под Тулой

В сети появилось видео с пробитой насквозь беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) стеной завода «Промет-СЭЗ» особой экономической зоны (ОЭЗ) Узловая в Тульской области. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых, вероятно, одним из сотрудников предприятия, видно дыру в стене цеха, по краям которой заметны следы гари. По словам оператора, цех только построили, и он еще не успел начать работу. «Все разорвало», — описывает он повреждения.

По информации издания, всего в ночь на 11 июля до территории ОЭЗ долетели четыре дрона. Все они оказались сбиты системой противовоздушной обороны, однако один из беспилотников повредил цех предприятия, производящего металлические стеллажи для складов и офисов. Официально эти данные не подтверждены.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении пяти украинских беспилотников над четырьмя регионами. Два из них средства ПВО уничтожили в Брянской области, еще по одному — в Тамбовской, Тульской и Московской областях.