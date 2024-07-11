Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 11 июля 2024Россия

Раскрыты потери украинских войск за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 2000 бойцов в зоне проведения СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2090 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери — 700 человек — противник понес в зоне ответственности подразделений южной группировки российских войск.

В ходе ведения боев с подразделениями группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, еще 355 — в зоне ответственности подразделений северной группировки войск.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Украина потеряла до 575 человек личного состава.

Ранее стало известно, что за сутки армия России уничтожила семь украинских истребителей. Среди них пять Су-27 на аэродроме Миргород. Еще два истребителя МиГ-29 и еще один Су-27 — были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше