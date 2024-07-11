Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 2000 бойцов в зоне проведения СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 2090 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери — 700 человек — противник понес в зоне ответственности подразделений южной группировки российских войск.

В ходе ведения боев с подразделениями группировки войск «Запад» ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, еще 355 — в зоне ответственности подразделений северной группировки войск.

В боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Украина потеряла до 575 человек личного состава.

Ранее стало известно, что за сутки армия России уничтожила семь украинских истребителей. Среди них пять Су-27 на аэродроме Миргород. Еще два истребителя МиГ-29 и еще один Су-27 — были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.