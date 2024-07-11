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17:10, 11 июля 2024Путешествия

Россиянам предложили отдых в Турции за 30 тысяч рублей

АТОР: летние туры в Стамбул стоят от 60 тысяч рублей на двоих

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Стоимость летних туров в Стамбул, Турция, начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Coral Travel.

Уточняется, что можно уложиться в 30 тысяч рублей на человека, если покупать только наземное обслуживание (отель). Если брать предложения вместе с перелетом, то сумма составит от 127 тысяч рублей на двоих.

Ранее генеральный директор «Anex Россия» Эльдар Мусаоглу заявил, что отношение к Египту как к стране только для экономного отдыха меняется. По его словам, там будет расти лакшери-сегмент отелей.

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      Марк Успенский
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