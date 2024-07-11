Россиянин расправился со знакомым пенсионером и сам сообщил об этом полицию

На Амуре осудили на 7,5 года мужчину, зарезавшего пенсионера после ссоры

В Амурской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы местного жителя, расправившегося с 66-летним пенсионером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По даным ведомства, 1 марта в доме на улице Озерной села Рощино осужденный выпивал со знакомым. Они поссорились. Тогда осужденный схватил нож и нескольо раз ударил постардавшего в грудь. Пожилой мужчина не выжил, а нападавший сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

Ранее стало известно, что в Тамбове суд приговорил к шести годам лишения свободы 17-летнего подростка, избившего до смерти 80-летнюю пенсионерку.