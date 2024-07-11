Евреи пожаловались на необходимость скрывать происхождение

FRA: многие евреи в ЕС скрывают происхождение из-за опасений за безопасность

Многие евреи в Европейском союзе (ЕС) скрывают свое происхождение из-за опасений за собственную безопасность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства ЕС по основным правам (FRA).

По данным опроса более восьми тысяч европейских евреев, каждый третий избегает еврейских мероприятий, потому что не может чувствовать себя там в безопасности.

Отмечается, что 80 процентов опрошенных считают, что антисемитизм в стране их проживания усилился, а 37 процентов респондентов сообщили, что подвергались давлению из-за своего происхождения, в основном в общественных местах.

Ранее в Берлине неизвестные осквернили памятник, посвященный депортации местных евреев. Как сообщили СМИ, полиция обнаружила повреждения на памятнике в районе Штеглиц. Сооружение, представляющее собой мемориальную стену с зеркалами, было исписано нацистскими лозунгами.