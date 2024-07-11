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08:39, 11 июля 2024Мир

Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину

Спикер Джонсон отказался от приглашения Зеленского посетить Украину до выборов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от приглашения украинского лидера Владимира Зеленского приехать на Украину из-за плотного графика до выборов президента. Об этом сообщает Politico.

«Мы, конечно, хотели бы. У нас довольно плотный график из-за выборов. Поэтому трудно найти время, чтобы поехать. Но я, безусловно, хотел бы», — сказал конгрессмен.

10 июля спикер Палаты представительства встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Джонсон призвал членов администрации отправить президента США Джо Байдена в отставку. По словам чиновника, для этого нужно применить 25-ю поправку к Конституции. Она регулирует случаи, когда глава государства недееспособен.

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      Семен Александров
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