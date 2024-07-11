Спикер Палаты представителей США отказался от приглашения Зеленского приехать на Украину

Спикер Джонсон отказался от приглашения Зеленского посетить Украину до выборов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от приглашения украинского лидера Владимира Зеленского приехать на Украину из-за плотного графика до выборов президента. Об этом сообщает Politico.

«Мы, конечно, хотели бы. У нас довольно плотный график из-за выборов. Поэтому трудно найти время, чтобы поехать. Но я, безусловно, хотел бы», — сказал конгрессмен.

10 июля спикер Палаты представительства встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Джонсон призвал членов администрации отправить президента США Джо Байдена в отставку. По словам чиновника, для этого нужно применить 25-ю поправку к Конституции. Она регулирует случаи, когда глава государства недееспособен.