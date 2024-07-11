США нарастят ледокольный флот

Белый дом: США значительно увеличат ледокольный флот из России и Китая

США намерены значительно нарастить ледокольный флот и побороться за большую часть мирового рынка подобных судов. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, его заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«США, Канада и Финляндия, стремясь догнать Россию и Китай, объединят усилия для строительства ледоколов, которые необходимы для дальнейшей работы, а также проецирования силы в Арктике и Антарктике», — отметил представитель Белого дома.

Сингх добавил, что у США есть только два полярных ледокола, которые уже приближаются к концу срока эксплуатации. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен «многократно нарастить нынешнее количество настолько быстро, насколько это возможно».

31 июля 2023 года The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США проигрывают России в производстве полярных ледоколов.