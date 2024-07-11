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12:38, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Телеведущий пошутил о «старой кляче» и сильно смутил коллегу

Кадр: UK TV

Ведущий программы BBC Breakfast Джон Кей пошутил во время программы о знаменитой британской достопримечательности и смутил коллег. Об инциденте в эфире сообщает издание The Mirror.

В телесюжете шла речь о реставрации Уффингтонской белой лошади — знаменитой достопримечательности Великобритании. При этом в закадровой речи лошадь назвали «старой клячей». Вторая ведущая программы Сара Кэмпбелл выразила недовольство тем, что авторы сюжета использовали такое словосочетание. Она посчитала его неуважительным.

«Это особенно неуважительно, когда старая кляча теперь выглядит неплохо! Я бы тоже хотел так преобразиться!» — ответил шуткой Кей. Эта реплика сильно смутила Кэмбелл, и она поспешила передать слово ведущей прогноза погоды Кэрол Кирквуд.

Ранее ведущая Сара Харрис рассказала о неприятном туалетном инциденте перед выходом в эфир. Она вспомнила, что однажды перед съемками уронила микрофон в унитаз.

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      Мария Большакова
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