В Перу обнаружили древние храм и театр

В Перу обнаружили руины храма и театра возрастом четыре тысячи лет

Археологи обнаружили на побережье Перу древние руины храма и театра, возрастом около четырех тысяч лет. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Открытие было сделано в ходе раскопок на участке Ла Отра Банда, Серро Лас Анимас, выбранном из-за угрозы разграбления и разрушения. Там обнаружены древние стены из грязи и глины, которые принадлежали большому храму.

На этом месте также находился небольшой театр с зоной за кулисами и лестницей, ведущей на платформу, напоминающую сцену. По обе стороны от лестницы найдены глиняные панели с резными изображениями мифологического существа, похожего на антропоморфную птицу с чертами рептилии.

Эти находки указывают на связь с другими древними храмами, построенными ранними группами в Андах. Похожие изображения мифологических существ были найдены в Перу, их возраст составляет примерно 4000 лет. Это новое место может помочь раскрыть истоки религии, сходной с культурой, возникшей примерно через 500 лет в регионе Чавин.

Археологи также обнаружили на стенах храма несколько больших фресок. Исследователи планируют изучить краски с фресок в лаборатории и отправить образцы на радиоуглеродный анализ, чтобы подтвердить возраст храма.